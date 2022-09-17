Evren, kalfa ve çırak sorununa dikkat çekti

Çırak ve kalfa yetişmemesinin birçok meslek grubunun gelecekte tehlikeye girmesine neden olacağını dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, anne ve babalara çağrıda bulunarak, “Ben anne ve babaların çocuklarımızı mesleki ve teknik okullara teşvik etmelerini arzu ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Ahilik Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında önemli konulara değinen Evren, kalfa ve çırak konusunda dikkat çekti.

Her yıl geleneksel olarak 12-18 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nın Ticaret Bakanlığının talimatı ile kutlandığını dile getiren Evren, Ahilik denildiği zaman akıllara birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik gibi önemli değerlerin geldiğini söyledi.

“BİRÇOK KATKI SUNMAKTA”

“Çırak ve kalfa yetişmemesi birçok meslek grubunun gelecekte tehlikeye girmesine neden olacak” diyen Evren, sözlerine şöyle devam etti:

“Hatta ekonominin gelişmesini sekteye uğrayacaktır. Ahilik kültürünün devam etmesi için de benim anne-babalara ve geleceğimiz olan gençlere önemli bir çağrım olacak. Ben anne ve babaların çocuklarımızı mesleki ve teknik okullara teşvik etmelerini arzu ediyorum. Çünkü hükümetimiz de mesleki teknik okullara çok önem vermekte ve birçok katkılar sunmaktadır. Hükümetimiz makine, teçhizat, hammadde alımında birçok teşvikler vermekte hatta faizsiz krediler de vermektedir. Her konuda kolaylık sağlamaktadır. Yeter ki gençlerimiz sanayi sitelerinde iş kursunlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu söz sanata ve sanatkâra ne kadar önem verdiğini göstermektedir.” (Bülten)