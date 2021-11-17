Evrakları Kim Gönderdi?

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş ve parti yönetimi Şire Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Burada, Malatya Büyükşehir Belediyesi MESTON A. Ş. tarafından Yaka Mahallesi’nde yapılan Şire Pazarı’nda satışa çıkarılan dükkânlarla ilgili konuşan Sarıbaş, “Selahattin Bey diyor ki ‘biz henüz fiyatlandırma yapmadık.’ Ama esnafa Belediye şirketinden fiyatlandırma evrakı gönderilmiş. Sayın başkanın dediği mi doğru, rakam mı doğru?” dedi.

Yeni Şire Pazarı’ndaki satışa çıkarılan dükkânların fiyat muamması devam ediyor. Konuyla alakalı Şire Pazarı’nda bir değerlendirme yapan İl Başkanı Süleyman Sarıbaş fiyat listesinin esnafa tebliğ edildiğini ancak, bu durumdan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan’ın haberinin olmadığını ve gerekli komisyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yeni Şire Pazarı ile alakalı Şire Pazarı esnafına belediye şirketi tarafından tebligat gönderildiğini ifade eden Süleyman Sarıbaş, “Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şehir Mezarlığı’nın olduğu yerde büyük, modern bir Şire Pazarı inşa ediyor. Arazisi hazineden belediyeye geçti. Kayısı ticareti yapan esnafı sıkıntıdan kurtarmak için Malatya’ya yakışan modern bir Şire Pazarı oluşturma amaçlanıyor. Amaç serbest mekânı temin etmek. Şimdi elimizde bir liste var, esnafa tebliğ ediliyor, 3-4 trilyon eski parayla yeni parayla 3-4 milyon TL fiyat çıkarılmış. Ancak Sayın Başkan gazete beyanatlarında ‘aslında böyle bir fiyat çıkartılmadığı, henüz komisyonlar çalışmalarını devam ettiriyor’ diyor ama esnafa tebliğ edilen bir liste var” ifadelerini kullandı.

ANKARALI ŞİRKET NASIL DEVREYE GİRDİ?

Yeni Şire Pazarı’nın Ankaralı bir şirket tarafından yapılacağını öne süren Sarıbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle hazineden hangi şartlarda müteahhitlere geçtiğini anlamamız lazım. Yapımı mı ihale edildi? Mülkiyeti mi devredildi? Şu an mülkiyet belediyeye mi, müteahhide mi ait? Şerh var mı? Maliyet nedir? Kaç lira mal olmuş? Esnaftan rant mı sağlanmak isteniyor? Peşkeş mi çekiliyor? Bunları bilmiyoruz. Bizi bağlayan resmi beyanlar. Başkanın şuan ki beyanı fiyatların henüz tespit edilmediği noktasında. Peki, fiyatlar tespit edilmediyse esnafa gönderilen bu liste kimin ürünü? Bu listeyi kim hazırladı? Sayın başkandan habersiz mi hazırlandı? Başkanı aldatıyorlar mı? Yoksa başkanın söyledikleri mi doğru? Bizim görevimiz bütün bunları araştırmak ve esnafın mağdur edilmesini önlemek ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak. Kimseyi suçlamıyoruz, aydınlanmamışta olabiliriz. Ancak önerim şu; esnafımızdan akil bir heyet başkanla görüşmeye gidip, bu tapunun hangi aşamadan, nasıl geçtiğini bize izah etsinler. Bizim bildiğimiz arazi önce yapım için MORMAŞ’a veriliyor, peki bu Ankaralı şirket nasıl devreye girdi? Kimlere ihale edildi? Basınla beraber bu konuyu aydınlatalım, ne esnafımızı ezdirelim ne de esnafımızın gelirini Ankaralı müteahhide peşkeş çektirtmeyelim. Ama önce sağlıklı bilgiler alalım, bilgilerin doğru olup olmadığına bakalım.”

Belediye şirketi tarafından esnafa gönderilen evraklar hakkında konuşan Sarıbaş, “Selahattin Başkan,‘fiyatlandırma devam ediyor’ diyor ama esnafa fiyat listesi gönderiliyor. Selahattin Bey diyor ki ‘biz henüz fiyatlandırma yapmadık.’ Ama esnafa Belediye şirketinden fiyatlandırma evrakı gönderilmiş. Sayın başkanın dediği mi doğru rakam mı doğru?” dedi.