Evlilik kadar ciddi bir Seçim: Dövme

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’da dövme sektörünün öncülerinden ve 25 yıldır dövmecilikle uğraşan Nazım Burul dövme yaptırmayı düşünenlere önerilerde bulunarak mesleğin inceliklerini BUSABAH gazetesine anlattı. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte Malatya’da dövme yaptıran kişilerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

“YAZ AYLARINDA TALEP ARTIYOR”

Dövme Ustası Nazım Burul, özellikle yaz aylarında sektörde bir hareketlenme ve canlılık olduğunu belirterek, “Yaz aylarında kısa kollu kıyafetlerin giyilmesi ile birlikte artık vatandaşlar dövme yaptırmayı tercih ediyor. Yaz aylarında artan dövme oranları kış aylarında artık uzun kollu kıyafetler giyilmesi ile birlikte kısmen bir azalma gösteriyor ama kesinlikle durmuyor. Dövme aslında kışın yaptırılır yazın gösterilir ama bizde tam tersi bir durum söz konusu. Vatandaşlar yazın kısa kollu kıyafetler giydiğinde dövmelerini gösterirler. Vatandaşlarda birbirlerinden görerek, en çok da TV’deki programlar ve yarışmalardan gördükleri ünlülerden esinlenerek dövme yaptırmak istiyorlar.” şeklinde konuştu.

ACI YOK SADECE HAFİF BİR SIZI

Dövme yaptırmak isteyen kişilerin en çok çekindiği noktalardan biri de dövmenin acılı ve ağrıtıcı bir süreç olduğunu düşünmeleridir. Dövme yaparken herhangi bir acı değil sadece hafif bir sızı hissedildiğini dile getiren Burul, “Birçok vatandaş dövme yaptırmak için geliyor ama ilk sordukları şey acı derecesinin ne kadar olduğu, dövme yapılırken hafif bir sızı olur ama asıl acı yapılan dövmenin silinmesi aşamasında yaşanır. Vatandaşlar dövme yaptırmaya karar verirken çok dikkatli ve kendilerinden emin olmalıdırlar. Çünkü kendilerinden ve ne istediklerinden emin olmayan kişiler bir heves uğruna dövme yaptırıyorlar ve birkaç hafta sonra sıkılıp sildirmek istiyor.Bir dövmenin silinebilmesi için dövme yapıldıktan sonra en az bir yıl kadar bir süre geçmesi gerekir. Bu yüzden dövme yaptırmayı düşünen kişiler iyi düşünerek bilinçli bir karar vermelidirler. Dövme yaptırmayı düşünen kişiler için önemli olan bir başka noktada dövmenin nereye yapılacağı. İnsanlar genellikle kollarına ve boyun bölgesine dövme yaptırmayı tercih ediyor ama bana göre dövme istediğimiz zaman kolayca kapatıp saklayabileceğimiz bir yere yapılmalı çünkü hep aynı ortamda olmuyorsunuz. Farlı ortamlarda bulunuyorsunuz ve belli bir kesimin dövmeye karşı bir tepkisi de söz konusu. O yüzden gerektiğinde kapatabilmek çok önemli. Onun için el ve boyun bölgelerine dövme yapılması bana göre yanlış. Zaten vücutta en çabuk yaşlanan yerler de el ve boyundur. Boyun bölgesine yaptırıyorsunuz yarın bir gün kırıştığında dövmenin bir havası kalmıyor. Vücudun bozulmayacak yerlerine dövme yapmak lazım. Mesela bir kadın göbeğine yaptırırsa bir gün doğum yapacağı zaman çatlaklar oluştuğu zaman dövme mahvolur. ” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ DÖVMELERİN KALICILIK SÜRESİ

Dövme yaptırma konusunda kararsızlık yaşayan vatandaşlara geçici dövme yaptırmalarını öneren Nazım Burul, geçici dövmenin süresinin tene, yıkamaya ve terlemeye bağlı olarak değişiklik göstereceğini belirterekgeçici dövmelerin kına ile yapıldığını ve genellikle bir hafta 10 gün kalıcılığını olduğunu vurguladı.

Dövme yaptırmadan önce ve yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Burul, benin üzerine dövme yapılmaması gerektiğini ama bazı yaraları kapatmak için dövmeden yararlanılabileceğini belirterek, “Dövme yaptırdıktan sonra en az ilk 10 boyunca dövmenin güneş görmemesi lazım, örneğin insanlar dövme yaptırıyor ve denize gidiyor. Güneş ve deniz dövmeyi mahvediyor. Dövme yaptırdıktan sonra bir hafta bakmak lazım. Sürekli nemli tutmak lazım o bölgeyi. 10 günlük bir iyileşme süreci var sonra rahat edebilirsiniz. Ama ilk 10 gün iyi bakmak lazım, enfeksiyon kapmaması için dövme yapılan bölgeyi temiz tutmak önemli” ifadelerinde yerverdi.

YAŞ SINIRI 18 İLE BAŞLIYOR

Dövme yaptırmada yaş sınırının 18 ile başladığını ifade eden Nazım Bulur, 70 yaşında da müşterisi olduğunu belirtti. Dövme fiyatlarının şekline, büyüklüğüne, zorluğuna, yerine ve renkli olmasına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söyledi.

Eskiden müşterilerin dövmesini yapacağı sembolleri katalogdan seçtiklerini belirten Burul, “ Eskiden erkekler akrep, kadınlar da kelebek sembolünü seçerdi ama şimdi internet var, dünyayla beraber yaşıyorsunuz, o kadar marjinal şeyler var ki o kişinin zevkine göre değişiyor. Belli semboller belli dönemlerde daha fazla yapılıyordu. Örneğin bir dönem sonsuzluk işareti ve kalp ritmi yoğun ilgi görüyordu.” ifadelerine yer verdi. Son olarak dövme yapımında kullanılan iğne ve boyaların tek kullanımlık olduğunu ve cilde herhangi bir zarar vermediğini ifade eden Burul, yapılacak sembolün seçiminin evlilik kadar ciddi bir seçim olduğunuve dövmesi yapılacak sembole hem kişinin hem de dövmecinin birlikte karar vermesinin daha doğru olacağının altını çizdi.