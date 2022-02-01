evlerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde, evlerinde uyuşturucu ürettikleri tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan incelemede çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi önceden belirlenen eve yapılan operasyonda, R.N., E.A. ve A.E. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, bahçeye dikili vaziyette 59 kök Hint Keneviri bitkisi, 610 gram kurutulmuş esrar, 3 adet esrar öğütücü ve çok sayıda Hint Keneviri üretiminde kullanılan, gübre vantilatör, klima, ışık tertibatı, akü, jeneratör gibi elektronik ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.