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Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi

evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi
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Osmaniye’de evinin salonuna kurduğu floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök kenevir fidesi yetiştiren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sumbas ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaret kapsamında M.K. ile E.O. isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında şahısların ev ve bahçelerinde geniş çaplı arama yapıldı. Şüpheli M.K.’nin evinde yapılan aramada floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. M.K. ile E.O. olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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