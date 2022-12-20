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Anasayfa / Asayiş / Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Malatya’da evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki şahıs yaralandı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bölgede iki grup arasında yaşanan bir kavgaya müdahil olan İ.E.’nin (35) Gülistan Sokak’ta bulunan ikametine gelen kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişiyi de yanlarında getirdikleri tüfekle evinin önünde bulunan İ.E.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına kurşun isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheliler yaya olarak bölgeden kaçarak uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok fazla kan kaybettiği gözlemlenen yaralı İ.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet tüfek kartuşu bulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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