Evi talan edip kayıplara karıştı

Malatya’da yaşayan Yaşar Köroğlu’na ait yazlık eve giren hırsızlar, evi talan edip eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan Mahallesinde Yaşar Köroğlu’na ait yazlık eve bir ayda iki kez giren hırsızlar evdeki eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Köroğlu ise kendilerini maddi zarara uğratan ve ailenin korkulu rüyası olan hırsızların bulunması için yardım bekliyor. Hırsızların tespit edilemediğini belirten Köroğlu, “Bir ayda iki kez evi soydular. Kapıyı kesici aletlerle kırıp evi talan etmişler. Hızar, su kesme makinası, benzin deposu, mazot, matkap, evden bir şeyler götürmüşler. Evde yaşayan kimse olmadığı için hırsızların kim oldukları da tespit edilemedi” dedi.

Daha öncede evlerine hırsız girdiğini ifade eden Köroğlu, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.(İHA)