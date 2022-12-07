Evet hesap sormak için geldiniz sanmıştık!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, “Şimdi biz enerjimizi Adil Gevrek’in yapmış olduğu veya yapmamış olduğu şeylere harcayamayız. Biz devlet miyiz? Biz savcı mıyız? Hakim miyiz? Şuan biz onunla mı uğraşacağız. Şimdiye kadar neden hesap sormadınız? İbra ederken neredeydiniz? Biz buraya Adil’e hesap sormaya mı geldik?” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Adil Gevrek’in yolsuzlukları yüzünden puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan Yeni Malatyaspor’da başkan Ahmet Yaman, geçmiş dönemlerle alakalı hesapların araştırılması konusunu ağırdan aldıkları için yönetimine yapılan eleştirilere sitem dolu sözlerle cevap verdi.

Gevrek’i aklayan Erdal Gündüz’ü kamuoyundaki baskılara rağmen 2.başkan yapan, Gevrek döneminde yönetimde bulunan bazı isimleri de yönetim kuruluna dahil eden Ahmet Yaman, kulübe destek arayışları için gittiği belediyelerden sonuç almadan ayrılmıştı. Bugüne kadar sarı kırmızılı kulübü sponsor desteği olmadan tek başına idare etmeye çalıştığını katıldığı bir programda ifade eden Yaman, yönetim olarak güven ortamını inşa edememelerinden ise hiç bahsetmedi.

NEDEN KİMSE KULÜBE YANAŞMIYOR?

Kulüpte geçmişteki birçok usulsüzlükten haberdar olan personellerle hala çalışmaya devam eden Ahmet Yaman, futbolcuların biriken 2 aylık alacaklarına da değinmeyerek, “5 aydır bu takım ligde mücadele ediyor. Bizim her ay giderimiz 7-8 milyon lira civarında. Bugüne kadar kulüp olarak 38 milyon lira harcamamız oldu. Mustafa Eskihellaç’ın parası dahil. 24 milyon lirayı Ahmet Yaman yönetimi olarak karşıladık. Göreve gelirken vaat ettiğimiz rakamı sezon içerisinde parça parça aktaracaktık. Daha ligin yarısına gelmeden paramızın hepsini aktarmış olduk. Biz bunu 30 milyona da 35 milyona da tamamlarız. Ama bunun sonu yok. İş adamlarımızın ve siyasilerimizin bize yardımcı olmaları lazım. Yoksa bunun sürdürebilirliği yok. Şuan tıkanma noktasında değiliz. Yarı döneme kadar götürürüz. Yarı dönemden sonra haliyle tıkanacak. Tarihine bir ilktir; Yeni Malatyaspor sponsorsuz kalmıştır. Reklam alamamıştır. 20 sene sonra Malatyaspor bir Malatyalı tarafından yönetiliyor. Ne acıdır ki reklamsız kalıyor” ifadelerini kullandı.

“ARKAMIZDA KİMSEYİ GÖREMİYORUZ”

Kulübü dürüst şekilde yönettiklerini belirten Yaman, “İlk yarıya kadar paramızı harcayacağız. Fedakarlık yapacağız. Burası 1 milyon nüfusu olan bir şehrimiz. Hiç kimse sahiplenmezken biz sahiplendik. Kayyuma gidecekti veya takım yok olup gidecekti. Arkamızda olacaklarını söylediler. Bakıyoruz arkamızda kimseyi göremiyoruz. Malatyaspor Ahmet Yaman’ın değil ve yönetiminin de değil. Neden sahiplenmiyorsunuz? Lav etmek mi istiyorsunuz? Düne kadar ‘Adil Gevrek gitsin, biz her türlü yardımı yapacağız’ dediler. Adil Gevrek gitti, Ahmet geldi. Yarın bir başkası gelecek” diye konuştu.

“BİZ İNCELEMİYORUZ. BAŞKA KANATTAN İNCELİYORLAR…”

Kamuoyunun tek beklentisi olan Adil Gevrek’in borçsuz bir kulübü nasıl 400 milyon lira borca soktuğunun araştırılması konusuna da yaptığı sitem dolu açıklamalarla nokta koyan Ahmet Yaman, “Malatya’mızın tek derdi, Ahmet Yaman yönetimi Adil Gevrek’i araştırsın. Biz kulübü devir alırken hiçbir şey yoktu. Suyu, elektriği ve doğalgazı kesikti. Personel maaşları ödenmemişti. Futbolcu maaşları yoktu. Biz bunları yaptık. Bir takım oluşturduk. Yense de yenilse de mücadele eden bir takım var. Şimdi biz enerjimizi Adil Gevrek’in yapmış olduğu veya yapmamış olduğu şeylere harcayamayız ki. Ne zaman harcarız? Bu takım ayağa kalkar, yürümeye başlar sonra biz arkamıza bakarız biriler var. Biz deriz ki ‘Gelin şu geçmiş defterleri açalım’, şuan arkamızda kimse yok, kimse 5 kuruş yardım etmiyor, ‘Adil Gevrek’i yargılayın’. Biz devlet miyiz? Biz savcı mıyız? Hakim miyiz? Kısmen araştırmalar devam ediyor. Hala sonuçlanmadı. Biz incelemiyoruz. Başka kanattan inceliyorlar. Şuan biz onunla mı uğraşacağız. Şimdiye kadar neden sormadınız? İbra ederken neredeydiniz? Biz buraya Adil’e hesap sormaya mı geldik? Adama ithamda bulunmuyorum. Yapmış mı yapmamış mı? Bilmiyorum” şeklinde konuştu.