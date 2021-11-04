EVE ET LAZIMSA KASABA GİT!

Kıymetli hemşerilerim, sevgili ildaşlarım, canlarım…

Nasılsınız?

Ocağınız huzur, gönlünüz sevgi, sofranız bereket içinde olsun.

Üstsoyunuz, altsoyunuz, eşiniz-dostunuz sağlık içinde olsun.

“İlimizin, ülkemizin gökyüzünden, gece-gündüz, yaz-kış hukuk güneşi eksik olmasın!”

Güneş dediğin, gece olur batar, bulut gelir örter.

Hukuk dediğinse, darbe olur, muhtıra olur, ara rejim olur rafa kaldırılır, yok olur, karanlıkta kalır millet.

Ve bu ortamda ot bile bitmez.

On beş sene kadar önce, arkadaşım Duran Özkan’ın sahibi olduğu, Gerçek gazetesiyle yaptığım söyleşinin başlığı bu sözlerimdi.

Evet, hukukun insanı, milleti, yaşatan, geliştiren güneşi hiç ayrılmasın gökyüzümüzden.

“Evet” dedim de, bu sözcük, İstanbul’dan, Ankara’dan, taşra kentlerine, oradan köylere inip dilimize girmeye başladığı sıralarda, “he” yerine “evet” sözü ağzımızdan çıktığında,büyüklerimiz, arkadaşlarımızcayadırganır, alaya alınır ve bir de şu şaka sözü edilirdi: Eve et lazımsa kasaba git!

İlkokul dörtte, öğretmenimiz 33 numaralı MecitDalbudak arkadaşımı, evine bir iş için göndermişti de, arkadaşım gidip geldiğinde, hazır ol vaziyetinde, öğretmenimize; “Öğretmenim, kadınınız dedi ki…” diye başlamıştı sözüne. Kadınınız…

Kitap diliyle, İstanbul Türkçe’siyle konuşacaksın, “Öğretmenim, avradınız, karınız” mı desin!“Eş, hanım” adları da daha Dilek (köyü) diline girmemişti.

Mecit şimdi emekli Türkçe öğretmeni. İstanbul’da yaşıyor. CHP’den ayrılınca, dayım oğlu Memet, bibim oğlu (hala) Memet gibi, o da beni arkadaşlıktan çıkardı ve selamı sabahı kesti.

Allah selamet versin!

Biz gene evet diyerek, yazımıza devam edelim.

Yolcu yolunda gerek!

Evetdarbelerden, muhtıralardan, ara rejimlerden millet olarak bıktık, usandık.

Yandık kavrulduk gerçekten.

Tarihimizde ilk defa ciddi bir darbe yıkımını püskürttük.

Albay Talat Aydemir girişimi dış destekli değildi.

Kara Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir, bireysel denebilecek düzeyde, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan İsmet İnönü döneminde, 1962ve 1963 iki darbe girişiminde bulunmuş, birincisinde yaralananlar, ikincisinde ölenler ve yaralananlar olmuş, ikisi de askerler tarafından sabah olmadan bastırılmış; Çerkez Ethem’in yeğeni Talat Aydemirbirincisinde dokuz gün gözaltında kalmış affedilip salıverilmiş, ikincisinde bir arkadaşıyla asılmıştır.

15 Temmuz Fetö Darbe Girişimi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yiğit duruşu ve halkın kalbinde yer yapan liderliğinde, tanklara meydan okuyan vatandaşlarımız ve emir komutaya bağlı askerlerimiz sayesinde, 259 şehit, binlerce gazi verilerek bertaraf edilmiştir.

O tarihte CHP Merkez Battalgazi İlçe Başkanı olarak, basına yaptığım 16.07.2016 günlü açıklamada şunları söyledim:

“…Aziz Türk Milleti şimdi bu darbe girişimine karşı, Çanakkale’de,Conkbayırı’nda, İnönü’de, Anafartalar’da, Dumlupınar’da olduğu gibi, yine aynı gönül esenliği içinde, yine yürek yüreğe, yine bilek-bileğe karşı duruyor; uyumuyor, nöbet tutuyor.

Sevgili Hemşerilerim, bilelim ki, bu yaptığımız da başkalarının içteki uzantıları eliyle işimize, içimize, yönetimimize karışmasına karşı yerine getirdiğimiz bir Vatan görevi, bir demokrasi sınavıdır.

Umuyoruz ki, bu kanlı harekat daha fazla kardeş kanı dökmeden son bulur, yaralar sarılır,Memleketimiz huzur bulur, sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılır ve bu yol ve yöntemler bir daha açılmamak üzere kapanır.”

Sevgili okuyucularım, darbeler her ne kadar mevcut siyasal iktidarı devirmek adına yapılırsa da,son çözümlemede her zaman için Türkiye ve Türk Milleti için yapılır.

Ve darbelerin arkasında, küresel güçler ve çoğunlukla onların da adına hareket eden ABD vardır.

Türkiye, hükümet kurma görevleri, güven oylamamaları, koalisyon pazarlıkları, milletvekili transferleri, istifalar, kurulup yıkılmalarla geçen sözde hükümetler, iktidarsız iktidarlar dönemini geçti çok şükür.

Yirmi yıldan beri, zaman zaman hatalar olsa da, ki olması doğaldır, istikrar içinde “kendi kendimizi yönetiyoruz”.

Evet, iplerinden, prangalarından, boyunduruklarından, kelepçelerinden, boyunun sıkılmasından önemli ölçüde kurtulduğu ve tamamen kurtulma sürecinde olduğu ve kendi kendini yönetmeye başladığı için emperyalist, sözde medeni özde barbarların, en doğrusu yamyamların tacizi, tehdidi altında.

Bu barbarlar, bizim, “kendi kendimizi yöneterek”kalkınma, bağımsız olma yolculuğumuzu durdurup, kendi yörüngelerine girmemizi, eski Derbeder Türkiye günlerine dönmemizi, o prangaları, boyundurukları yeniden takınmamızı istiyorlar.

Büyük Türkiye sevdasıyla yollara düşmüş Cumhurbaşkanımız da, bu yamyamlara karşı durabilmek için biryandan ülkesine, milletine hizmeteara vermeden devam ederken, bir yandan da Afrika’da, Asya’da, Kafkasya’da yanımızda duracak kadim dostlar, milletler, devletler edinmeye çalışmaktadır.

Bütün bu çabalar seferberlik haliyle devam ederken, yetmezmiş gibi, bir de içerdeki satınalınmış, para, pul, şan, şöhret, mevki, makam düşkünü beslemelerle, yol, iz kaybetmiş kandırılmışlarla, kendisine yutturulmuş azlık, azınlık duygu, düşüncesi hapının etkisiyle boş, haksız, faydasız ve romantik hayaller peşinde koşarak, kendisine de mensubu olduklarına da zarar veren ve verecek unsurlarla mücadele etmekte, onları o rüyalarla uyudukları uykularından uyandırmaya çalışmaktadır.

Evet dayı oğulları, bibi oğulları, hala kızları, amcalar, halalar, dayılar, anneler, babalar, kardeşler, bacılar, gençler, yaşlılar, Ayşeler, Fatmalar, Zeynepler, Özgeler, Evrimler, Aliler, Veliler, Ahmetler, Denizler, Barışlar, Mehmetler, Haydarlar, Abdullahlar, Selahaddinler…

Uyanalım, kendimize gelelim, bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte Türkiye olalım.

Ve gelişmelerin, oyunların piyonu değil veziri olalım.

Allah yolumuzu açık eylesin.

Uyku içinde olanlarımıza, kandırılmışlarımıza yardım etsin, onları ayıktırsın inşallah.

Hainlerimizin işi zor; onlar şeytanla arkadaş olmuşlardır, kararları kendilerine hoş gelir.