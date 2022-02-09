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Anasayfa / Asayiş / Evden otomobil parçaları çalan 3 şüpheli tutuklandı

Evden otomobil parçaları çalan 3 şüpheli tutuklandı

evden otomobil parçaları çalan 3 şüpheli tutuklandı
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir evden otomobil parçaları çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonrasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, Karaderehasanağa köyünde yaşayan H.D’ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. evinden otomobil parçalarının çalındığını fark ederek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, evin ardiye kapısının kırılarak otomobil parçaları olan; kaput, jant, radyatör, motor, kaporta, lastik, piston, motor bloğu gibi ürünlerin çalındığını tespit etti. Çevrede yapılan kamera kontrollerinin ardından olayı gerçekleştiren kişilerin B.A., M.Y. ve M.B. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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