Evdeki tartışma ölümle sonuçlandı

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya’da, evinde çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi eve sarhoş gelen şahsın kendi kendini yaraladığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre olay, Zaviye Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olarak eve gelen Kenan Ilgar (44), eşi H.I. ve erkek çocukları Y.I. ve B.I. ile tartıştı. Mutfaktaki tartışmanın ardından Kenan Ilgar, sol göğüs ve karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ilgar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Ilgar’ın hastaneye kaldırıldığında bilincini kapalı olması nedeniyle görüşme yapamadığı öğrenildi.

Polis, olayın şüphelileri olarak şahsın karısı ile 2 oğlunu gözaltına alarak soruşturmaya başladı.

Evde bulana eşi ve oğullarının, Kenan Ilgar’ın kendi kendini bıçakla yaraladığını ileri sürdüler.

Gece nöbetçi savcıda olayın yaşandığı eve gelerek inceleme de bulundu.