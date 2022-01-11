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Anasayfa / Asayiş / Evde sigaradan yangın çıktı

Evde sigaradan yangın çıktı

evde sigaradan yangın çıktı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde sigaradan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi 764 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki dairede sigaradan düşen ateşin eşyaları tutuşturduğu tahmin edilen yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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