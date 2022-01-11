evde bakım hizmeti alan kadını hastaneye götüren ambulans şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde evde bakım hizmeti alan KOAH hastası yaşlı kadın, hastaneye götürülürken ambulansın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybederken, 2’si sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Başkale-Van karayolu üzerindeki Bebleşin mevkiinde meydana geldi. İlçenin Barış Mahallesi German mezrasından alınan 77 yaşındaki KOAH hastası Nazife Koç, yakınları M.S.K. ve A.K. ile hemşir Ş.A. isimli sağlık çalışanının bulunduğu G.A. yönetimindeki Başkale Devlet Hastanesine ait evde bakım hizmeti veren 65 EV 598 plakalı ambulans, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada hasta ve 2 yakını ile 2 sağlık görevlisi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 personeli ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başka ambulanslara alınan yaralılar, Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 77 yaşındaki KOAH hastası N.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.