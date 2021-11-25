Evcil hayvanlara mikroçip sistemi

Kaybolan sahipli kedi ve köpek gibi hayvanlar, deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde kolaylıkla bulunabilecek.

Malatya’da Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kedi köpek gibi ev hayvanı sahiplerine hayvanlarını kimliklendirme tavsiyesinde bulundu. Doğan “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayınlanmıştı. Bununla birlikte Veteriner Hekim gözetiminde deri altına yerleştirilen mikroçip ve düzenlenen pasaport ile hayvan hareketleri ile uygulamalar bu mikroçip numarası sayesinde veri tabanına kaydedilip takip edilebilir. Ayrıca kayıp ev hayvanlarının bulunmasına da mikroçip katkı sağlayabilir” dedi. Doğan, sokaktan alınarak sahiplenilen hayvanlara da mikroçip takılabileceğini de ifade etti.

SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM

Sosyal sorumluluk olan Hayvan Sevgisi Film Projelerine devam ettiklerini ifade eden Doğan, Hayvan Sevgisi Festivali projelerinin de çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Hayvan sevgisi olmadan insan sevgisinin olamayacağı düşüncesinde sosyal sorumluluk adına neler yapabiliriz bunu çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca kış aylarının gelmesiyle binaların merdiven altları, duvar kenarları gibi ulaşabilecekleri alanlara evde hazırlanan ya da ticari mamalar konulabilir. İçlerine girebilecekleri şekilde soğuktan koruyacak kartondan barınak yapabiliriz” şeklinde konuştu. (İHA)