DOLAR

12,0702$%1.08

EURO

13,5428%1.14

STERLİN

16,1031£%1.07

GRAM ALTIN

691,80%1,27

ÇEYREK ALTIN

10.950,98%0,35

BİTCOİN

710670฿%2.83775

İmsak Vakti a 05:46
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Evcil hayvanlara mikroçip sistemi

ABONE OL
Benzer Videolar
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Evcil hayvanlara mikroçip sistemi
evcil hayvanlara mikroçip sistemi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Evcil hayvanlara mikroçip sistemi

Kaybolan sahipli kedi ve köpek gibi hayvanlar, deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde kolaylıkla bulunabilecek.

Malatya’da Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kedi köpek gibi ev hayvanı sahiplerine hayvanlarını kimliklendirme tavsiyesinde bulundu. Doğan “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayınlanmıştı. Bununla birlikte Veteriner Hekim gözetiminde deri altına yerleştirilen mikroçip ve düzenlenen pasaport ile hayvan hareketleri ile uygulamalar bu mikroçip numarası sayesinde veri tabanına kaydedilip takip edilebilir. Ayrıca kayıp ev hayvanlarının bulunmasına da mikroçip katkı sağlayabilir” dedi. Doğan, sokaktan alınarak sahiplenilen hayvanlara da mikroçip takılabileceğini de ifade etti.

SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM

Sosyal sorumluluk olan Hayvan Sevgisi Film Projelerine devam ettiklerini ifade eden Doğan, Hayvan Sevgisi Festivali projelerinin de çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Hayvan sevgisi olmadan insan sevgisinin olamayacağı düşüncesinde sosyal sorumluluk adına neler yapabiliriz bunu çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca kış aylarının gelmesiyle binaların merdiven altları, duvar kenarları gibi ulaşabilecekleri alanlara evde hazırlanan ya da ticari mamalar konulabilir. İçlerine girebilecekleri şekilde soğuktan koruyacak kartondan barınak yapabiliriz” şeklinde konuştu. (İHA)

evcil hayvanlara mikrocip sistemi

evcil hayvanlara mikrocip sistemi 3

evcil hayvanlara mikrocip sistemi 2

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Düşüş yaşayacağımızı bekliyorduk”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.