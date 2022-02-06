DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

564727฿%0.03708

İkindi Vakti a 15:35
Malatya AÇIK -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ev yangınında kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Ev yangınında kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

ev yangınında kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahsın molozlar arasında cesedi bulundu.

Olay, Sandıklı’nın Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada köy sakinlerinin evde Coşkun Türkavcı isimli bir şahsın bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. İş makineleri ile yürütülen arama çalışmalarında yaklaşık 2 saat sonra Türkavcı’nın cansız bedeni molozların arasında bulundu.

Jandarma olayın ardından inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bursa’da yolu kapatıp çiftetelli oynadılar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.