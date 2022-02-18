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Anasayfa / Asayiş / Ev sahibi şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ev sahibi şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam evinde ölü bulundu

ev sahibi şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kendisinden bir süre haber alamayan ev sahibinin sağlık durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdiği kiracısı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Gülpınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin ilk kadın terzilerinden olan Celal Aytekin’in (76) ev sahibi, kiracısından bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ekipleri aldıkları izinle çilingir marifeti ile kapıyı açarak eve girdi. Yatağında hareketsiz yatarken bulunan Aytekin’in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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