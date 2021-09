Etkinlikte övgü de vardı sitem de

MUTLU SARIGÜL

Gastronomi Workshop etkinliğinde Malatya ve ilçelerinin farklı lezzetleri bir araya geldi. yoğun ilgi ile karşılanan etkinlikte hem övgüler hem eleştiriler hem de kırgınlık ve sitemler dile getirildi.

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması kapsamında dün Arslantepe Gastronomi Workshop etkinliği de düzenlendi. Sümer Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Kadın Kooperatiflerinin açtığı stantta ilçelere ve yörelere özgü çeşitli gıdalar yer aldı. Etkinlik hakkında düşüncelerini BUSABAH gazetesine paylaşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve kadın kooperatifi temsilcileri önemli açıklamalarda bulundular.

Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür eden Özkan, Malatya’nın tanıtımı için, Malatya’nın kültürü, geleneği, göreneği ve yiyeceklerinin burada tanıtılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

“BU İŞİ BİLENLER YAPMALI”

Yemek menülerinin Darende olarak geniş olduğunu belirten Özkan, “Zannedersem bu etkinliği organize eden ekip her yöreye ‘Sen şunu yap, şu yemeği pişir’ diye sınıflandırmış. Bu doğru olmamış. Her yörenin kendisine özgü yemekleri vardır. Her tarafta içli köfte varsa, her içli köftenin yöreye göre lezzeti ayrıdır. Bence bundan sonra bu tür etkinlikler ilçenin kendisine bırakılmalı. İlçe de bütün yemeklerini burada sergilemeli. Bu daha kapsamlı ve daha güzel olur. Bu tür faaliyetlerin hem ülkemize hem ilimize faydalı olduğunu düşünüyorum. Darende’ye yüksük çorbasıyla pilav demişler. Bu bizim kültürümüzde yok. Bizim Darende kebabımız, mantımız, herse yemeğimiz vardı. Biz 7 bin yıllık bir tarihimiz var. Dolayısıyla menümüz de biraz geniş. Bu yemeklere oturulduğu yerde karar verilmiş. Bu işi bilenler yapmalı. Tekrar bu işe emek veren, katkı sağlayan kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HEKİMHAN’DA HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

Hekimhan’ın yöresel lezzetlerini getirdiklerini kaydeden Hekimhan Kadım Kooperatif Üyesi Özgür Kaya da, “Hekimhan’dan ceviz getirdik. Bu yıl iklimin azizliğine uğradık, cevizimizi kış vurdu. Biz Hekimhan olarak alıç sirkesi, yöresel bebeğimizi, dut çekirdekli tatlımızı, karamuk, dağ armudu, erik, dut çekirdeği getirdik. Dut çekirdeği omega 3 ve omega 6 bakımından çok zengin. Balıktan daha faydalı. Öte yandan kozmetik alanında yağını yapıyoruz. Pasta süslemesinde de kullanıyoruz. Biz bu etkinliği beğendik. Devletimiz özellikle ilçemizde kadınlarımızın arkasında durup desteklemesi gerekiyor. Hekimhan’da hiçbir şeyimiz yok. Kadınlar için mutfak ve atölyeler açılmasını talep ediyoruz. Bir kooperatifimiz var ama imkansızlıklar içerisindeyiz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. İnşallah büyüklerimiz bu karamsarlığımızdan bizi kurtarır” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN GECEMİ HARCADIM”

Etkinlikte ilgi göremediklerine sitem eden Malatya Tüm Üreten Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zuhal Dişer de, “Organizasyon çok güzel ama böyle bir organizasyonda atlamaya meydan verilmemesi gerekiyordu. Başkanımız ve eşi gelip bizi ziyaret ettiler, gönlümüzü almaya çalıştılar ama kazın ayağı o değildi. Olmaması gereken bir şeydi. Biz sitem ettikten sonra standımıza geldiler. Ordu Komutanımız herkesi gezdi, Valimiz herkesi gezdi ama bizim standımıza gelinmedi. Neticede biz belediye destekli bir kooperatif değiliz. Biz kendi gücümüzle ortaya çıkan inşallah ileride kendi markamızla da çıkış yapacağımız bir kooperatifiz. Bizim adımız tekstil ama çok iyi yapan hanım arkadaşlarımız var. Yöresel de çok iyiyiz. Tavşanlı yufka yapılsın dendi, ben bu yemeği yapabilmek için bütün gecemi harcadım. Bir av yemeğidir, Malatya’nın kaybolan bir reçetesidir. Biz bunu açığa çıkardık. Biz yaptık ama tabaklarımıza yer bulunmadı. Bumbarımız yer buldu. Bizim kırgınlık ve kızgınlığımız olmamalıydı. Modumuz düştü, motivasyonumuz kırıldı. Herkese gösterilen ilgiyi biz burada göremedik. ‘Sizin standınız yoktu, biz size yer verdik’ derlerken, zaten milletin malını millete verdiniz. Burası kimseye mülk değil, mahkeme de kadıya mülk değil. Özürleri kabahatinden büyük bir tavır sergilendiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.