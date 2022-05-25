Ete inat sakatat!

HÜSEYİN KOCAMAN

Et pahalanınca ete bir alternatif bulanan Malatyalılar, şimdilik sakatata büyük bir ilgi gösteriyorlar. Vatandaşların artık et almaya gücü yetmediğini ve bundan dolayı sakatata yöneldiklerini dile getiren Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, “Ete talep azaldı. Gittikçe de azalıyor. İnsanların alım gücü bitme noktasına geldi” dedi.

Kırmızı etin pahalanmasıyla birlikte vatandaşlar sakatata yoğun ilgi göstermeye başladı. Ete nazaran ucuz olan sakatat şimdilerde vatandaşların ilgisini çekse de ancak kasaplar gidişatın hiç de iyi olmayacağı düşüncesindeler. Vatandaşların artık et alamadığını belirten Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, BUSABAH gazetesine konuşarak, vatandaşların ete karşı alternatif aramaya başladıklarını dile getirdi.

Vatandaşların sakatata yöneldiğine dikkat çeken Çekici, kelle ve ciğer etinin daha çok satıldığını söyledi.

“ÖNCEKİ GİBİ MÜŞTERİLER YOK”

“Ete artık güç yetmiyor” diyen Çekici, “Alım gücü azalınca vatandaşlar, ete başka alternatifler arıyorlar. Biz kasaplar sakatatı sağlıklı bulmuyoruz. Özellikle kolesterolün düşmanı. Sakatat etin yerini asla tutmaz. Ancak insanların gücü yetmiyorsa mecbur sakatata yöneliyorlar. Et pahalı. Şu anda kemiksiz kuşbaşı, dana eti ve kıyma 130 TL. Biftek 140 TL, iç bonfile 200-210 TL civarı. Ete talep azaldı. Gittikçe de azalıyor. İnsanların alım gücü bitme noktasına geldi. İnsanlar diğer girdilerini düşünüyorlar. Ete sıra gelmiyor. Önceki gibi müşteriler yok. Ramazan ve Kurban bayramlarının sonunda işler durgun olur ya, şu anda işler çok durgun. Bu durum böyle devam edecek. Ben 32 yıldır buradayım ve tecrübelerime göre Kurban Bayramı’ndan sonra kasapların işi durma noktasına gelecek. İnşallah yanılıyoruzdur. Ancak görünen köy de kılavuz istemez. Bu belli” ifadelerini kullandı.