Et ve et ürünleri alınacak!

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İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı et ve et ürünleri alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Et ve Et ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 16 Kasım olarak belirtildi.
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