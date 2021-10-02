“Esnafların koşullarını iyileştirmek için gayret ediyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte Akpınar Mahallesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflarla ilk olarak kahvaltı yapan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, daha sonra bölgede işyerleri bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Fırsat buldukça esnaflarla bir araya geldiklerini ifade eden Çakır, “Bugün burada esnaflarımızın kahvaltısına eşlik ettik. Esnafların sabah bir araya gelerek yapmış oldukları kahvaltı her zaman önemli bizim yanımızda. Dolayısıyla sabah esnafımızla kadayıfçılar ve peynirciler çarşımızda bir kahvaltı yaptık daha sonra buradaki esnaflarımızı tek tek ziyaret ederek onları dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz sürekli sahadayız, ilçe ziyaretlerimiz ve kırsal ziyaretlerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi de sürekli yapıyoruz. Esnafımızın isteği ve talebi varsa bunları dinliyoruz. Haliyle vatandaşın içerisinde olmak, onları anlamak bizim temel bir vazifemiz ve görevimiz. Belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler var bunları da ziyaret ettiğimiz yerlerde bizzat görüyoruz” şeklinde konuştu.

Çakır, gerek pandemi gerekse de 24 Ocak depreminden olumsuz etkilenen esnafların koşullarını iyileştirmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, “Esnafın korunması ve ticari faaliyetlerin sekteye uğramaması için hükümetimiz salgın döneminde önemli adımlar attı. Malatya’da yaklaşık 10 bin esnafa tam kapanmadaki zararların telafisi için iki grup halinde 3 ve 5 bin lira olmak üzere yaklaşık 33 milyon TL hibe desteği verildi. Yine 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası da esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte Malatya’da esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizleri ertelendi. Malatya’da 2 bin 300 kişiye 167 milyon TL hazineden destek kredisi verildi. Bugün itibariyle esnaf ve sanatkârlara verilen hazine destekli kredi miktarı 253 milyon 114 bin TL’dir” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Bugün Milletvekilimiz Ahmet Çakır ile birlikte Akpınar Mahallesi esnaflarını ziyaret ettik. Temel intiba şu an vatandaşın durumlarının iyi olduğu yönünde. Tabii alınması gereken tedbirler var mıdır vardır. Merkezi hükümetimiz bu noktada çalışmalar yapıyor. Biz de esnafımızın işlerini kolaylaştırma noktasında tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. İnşallah temennimiz salgın döneminin bir an önce sona erip bu sıkıntıların bitmesi ve sonra da ekonominin canlanması. İnşallah ileride daha güzel günleri esnafımıza sağlama noktasında hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

(Bülten)