“Esnaflarımıza 83 milyar TL destek verdik”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin artarak devam ettiğini belirtti.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifini, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni, Malatya Eczacılar Odası ve Vergi Dairesini ziyaret etti. Çalık, temasları kapsamında ilk olarak Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizleri ertelendi. Malatya’da 2 bin 300 kişiye 167 milyon TL hazineden destek kredisi olarak devletimiz ödedi. Bundan dolayı şükran duyuyorum. Şuan esnaf ve sanatkârlarımızın destek kredisi miktarı Malatya’mıza bugün itibariyle verilen 253 milyon 114 bin TL’dir” dedi.

KESKİN: SİZDEN ÖVGÜYLE BAHSEDİYORUM ÇÜNKÜ SİZ GERÇEKTEN ÇALIŞIYORSUNUZ

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, “Faizsiz bir kredi imkânı doğarsa esnafa bu sıkıntılı döneminde katkı sağlar. Bir yıl ödemesiz 50-100 bin TL gibi bir kredi imkânının sağlanması konusunu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bu noktada sizin de Cumhurbaşkanımız ve bakanlarla çok iyi bir diyalogunuz var. Bir konu olduğunda direkt Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakana gidip iletebiliyorsunuz. Ben sizi çalışmalarınızdan dolayı da her zaman tebrik ediyorum. Sizden her zaman övgüyle bahsediyorum çünkü siz gerçekten çalışıyorsunuz” diye konuştu.

ESNAFLARIMIZA ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK

Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye’de esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Çalık, Halk Bankası aracılığıyla esnafa verilen destek ve kredilerin çok önemli olduğunu ifade ederek, “2002 yılında 2021 yılına kadar esnafa verilen desteklere baktığımızda; TESKOMB’un önemli destekler verdiğini görüyoruz. Esnafın kullandığı kredilerin faizleri daha önce yüzde 47’lerdeydi, şu anda yüzde 8,5’e düşürülmüş vaziyette. TESKOMB üzerinden verdiğimiz kredilerde sadece yüzde 20 süspanse ediliyordu, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 50’ye, sonrasında yüzde 100’e kadar kredilerin faizlerinin süspansiyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığımız destekledi.” dedi.

Genç esnaf ve girişimcilere de önemli desteklerin verildiğini anımsatan Çalık, “Kullandıkları kredilerin faizlerinin yüzde 100’ünü şuanda Halk Bankası sıfır faizle kredi veriyor. 500 bin liraya kadar bu kredileri gençlerimiz ve kadınlarımız kullanabiliyor. Özellikle genel işletme ve yatırım kredileri kapsamında işyeri edinmeleri için kullanılan kredilerin faizlerini yüzde 50’ye indirmiş vaziyetteyiz. Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkârlarımıza vermiş olduğumuz destek 83 milyar TL’yi aşmış vaziyette. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi. Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020’den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi” ifadelerini kullandı.

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