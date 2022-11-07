“Esnaflarımız bizim başımızın tacı”

‘Esnaf Gezisi ‘ programlarına devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güder, “Esnaflarımız bizim başımızın tacı, ekonomimizin ise can damarlarıdır. Onlar hem hizmet sunan hem de hizmet alan kesimdir. Kamuoyu nabzını da en iyi esnaf kesimi tutar” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeyi karış karış gezip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hizmete sevdalı ve esnafların her daim emrine amade olan Başkan Güder, esnaf gezisi programı kapsamında Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını varsa taleplerini dinleyen Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiren Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, Güder’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sıkıntılarını Güder’e ilettiklerini belirten Karakoç, “Çarşımızın bazı sıkıntıları vardı ve bunu başkanımıza ilettik. Başkanımızda sıkıntılarımızı yerinde görmek adına bugün bir ziyaret ettiler. Battalgazi Belediyesi çarşımızda bir çalışma yürütüyor. Esnaflarımız ve şahsım adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜDER: “ESNAFIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR”

Güder ise, gördükleri destekle moral depoladıklarını kaydederek, “Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman olduğu gibi yine esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile iç içe ve bir aradayız. Bugün Ayakkabıcılar Çarşısı’nda yapmış olduğumuz çalışmaları ve esnaflarımızın sıkıntıları dinlemek adına bir araya geldik. Bu çarşımız Malatya’nın en eski yerlerinden bir tanesi. Orijinalliğini bozmadan ilçemizi dönüştürme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Esnaflarımız bizim başımızın tacı, ekonomimizin ise can damarlarıdır. Onlar hem hizmet sunan hem de hizmet alan kesimdir. Kamuoyu nabzını da en iyi esnaf kesimi tutar. Sorunları varsa çözümlenmeli, önerileri de varsa dikkate alınmalıdır. Bunun için de esnaf gezilerime ayrı bir önem veriyorum. Onlardan gördüğümüz destekle moral depoladık. Bir şehri yaşayan insanlarla birlikte güzelleştirirseniz eğer o insanlar mutlu şekilde yaşamını sürdürürler. Herkesin bildiği gibi bir deprem ve pandemi süreci yaşadık ve o süreçte esnaflarımız sıkıntıya girmişti. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi o günde esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Battalgazi’miz içinde birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu (Bülten)