Esnaflardan mühür isyanı

“Bize yer gösterilmedi”

MUTLU SARIGÜL

Malatya Tavukçu Pazarı’nda yer alan 10 esnafın dükkânının Battalgazi Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatılması tepkilere neden oldu. Esnaflar, kendilerine yer gösterilmeden dükkânlarının kapatılmasının doğru olmadığını dile getirirken, esnaflardan Korkut Çığrık ise, Battalgazi ve Büyükşehir Belediyesi arasında bir husumet olduğunu ileri sürerek, “6 ay boyunca Büyükşehir ve Battalgazi belediyeleri arasında gidip, geldik. Büyükşehir, ‘Battalgazi Belediyesi yer verecek’, Battalgazi Belediyesi, ‘Büyükşehir Belediyesi yer verecek’ diyor. Birbirleri arasında bir husumet var, bu husumetin sonucunda gelip dükkânlarımızı mühürlediler” dedi.

Yeni Hamam Mahallesi, Küpçüler Sokak’ta yer alan Malatya Tavukçu Pazarı’nda yer alan 9 esnafın dükkânı dün Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Kapatma gerekçelerinin dükkânların ruhsatsız oluşu ve kanatlı hayvan satışının yapıldığı gösterilse de yıllarca söz konusu dükkânların hem ruhsatsız hem de kanatlı hayvan satışı yaptığı biliniyor. Şimdiye kadar neden bu dükkânları kapatmadınız?” sorusu akıllara gelirken, dükkânları mühürlenerek kapatılan esnaflar tepkilerini basın mensuplarına dile getirdiler.

Esnaflardan Cevdet Güler isimli vatandaş, Battalgazi Belediyesi’nin esnaflara başka bir yer vermeden 10 esnafın dükkânını kapattığını söyledi.

“BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZ İNSANLAR VAR”

Herkesin mağdur edildiğini dile getiren Güleri “Çevik kuvvet ekipleri, zabıta ekipleri geldiler. Boş dükkânlarımıza kadar mühürlediler. Bu yapılan doğru değil. Bizi bir şeye takmadılar. Sırf 4 esnaf şikâyet etti diye bunu yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Battalgazi Belediyesi’nin bize yaptığı bu durumu görür. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder buraya gelmedi, bize başka bir yer göstermedi. Bize yer gösterselerdi, başından itibaren çıkardık. Buradaki 10 esnaf en az 150-200 nüfusa bakıyor. Yaşlı, yatalak olan ve bakmakla yükümlü olduğumuz insanlar var. Hepimizi mağdur ettiler. Bir de şu var, 10 esnafa birçok çevik kuvvet ekibi getirdiler. Sanki çıkmamak için direniyoruz. Yer istedik. 50 defa belediyeye gittik. Bize devamlı ‘Yer ayarlayacağız, gidin’ dediler. Son randevumuzda belediye gittik, Osman Başkanla görüştük. Osman Başkan’dan yer istedik ve bize ‘Bu belediyenin işi değil’ dedi. Bu belediyenin işi değilse bu iş Amerika’nın mı, Almanya’nın işi mi? Biz dükkânın içerisindeki malzemelerimizi, şahsi eşyalarımızı bile alamadık. Biz eşyalarımızı çıkartmak için belediyeye gidip, ‘Mührü açın’ mı? diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tavukçu Pazarı’nda esnaf olduğunu belirten Korkut Çığrık ise, dükkânlarının mühürlenmeden önce mağduriyetlerini dile getirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesine gittiklerini hatırlattı.

“BU HİZMET OLMASI GEREKEN BİR HİZMET”

“Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘Sizinle ilgileneceğiz’ dediler ve bizi Battalgazi Belediyesine gönderdiler” diyen Çığrık, şunları kaydetti:

“Battalgazi Belediyesinde bir toplantıya gittik ve zorla 1,5 ayda Belediye Başkanı Osman Güder’den randevu aldık. Osman Başkan bizi muhatap almıyor. Bize ‘Siz buraya bilenmiş gelmişsiniz’ dedi. Bizimle hiç ilgilenmedi ve bize ‘İsterseniz Cumhurbaşkanına gidin, nereye giderseniz gidin biz burayı mühürleyeceğiz’ dedi. Sonuç olarak burada Malatya’nın bir ihtiyacı karşılanıyor. Türkiye’nin her yerinde tavukçu pazarları var. Bu hizmet olması gereken bir hizmet. İnsanlar ve belediyeler bizleri anlamıyor. 6 ay boyunca Büyükşehir ve Battalgazi belediyeleri arasında gidip, geldik. Büyükşehir, ‘Battalgazi Belediyesi yer verecek’ diyor. Battalgazi Belediyesi, ‘Büyükşehir Belediyesi yer verecek’ diyor. Birbirleri arasında bir husumet var, bu husumetin sonucunda gelip dükkânlarımızı mühürlediler. Ruhsatlı olan arkadaşlarımızda var. Hepimizin satışını durdurdular. Dükkânların bir kısmına ruhsat verdiler, bir kısmına vermediler. Bu ekonomik krizde ekmek bulamıyoruz, ev kirası olan insanlar var. Hastası olan var. Biz şimdi nereye gidip, ne yapacağız? Bizim birçok kişide alacağımız paralar var. İlçelere tavuk verdik. Biz buraya bu insanları bekliyoruz ki borca verdiğimiz tavukların parasını alalım. Bu insanlar 15 günde bir, ayda bir geliyorlar. Dükkânlar kapalı, kimi nerede bulacağız, onlar bizi nerede bulacaklar. Buradaki esnafların en az 60 bin TL alacağı var. Yazık günah bu insanlara. Bu krizde bu yapılmaz. Devlet bize sahip çıkacakken, en az 10 esnafın dükkânını kapattı. Burası 60 yıllık bir Pazar. Burası değişmedi. Bugün neden kapatılıyor, birisi çıkıp bir açıklama yapsın.”

“BİZ ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ”

Bu yaştan sonra ne iş yapacağını soran İbrahim Bozkuş isimli esnaf da, “Battalgazi Belediyesi bize ‘Kapatacağız’ diye bir ihbarname gönderdi. Hemen biz Büyükşehir Belediyesine gittik. Selahattin Gürkan Başkan ‘Doğu Garajında dükkân da olsa size yer ayarlayacağım, mağdur etmeyeceğiz’ dedi. Her yere gidip derdimizi anlatmamıza rağmen herkes bizi birbirine attı. 8 yıl önce ruhsat başvurum var. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne kaydım var. Vergi levham var. 23 yıldır burada çalışıyorum. Neye dayanarak bizi dükkânlarımızdan çıkardılar? Ben 13 nüfusa bakıyorum. 70 yaşındayım. Bu saatten sonra inşaat işinde çalışabilir miyim, hırsızlık mı yapayım? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu sesimi duyar ve haklı ile haksızı ayırır. Biz Allah’a havale ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“4 ESNAFA 20 ÇEVİK KUVVETLE, 20 ZABITAYLA GELİNMEZ”

Tavukçu Pazarı’nda hem esnaflık yapan hem de Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkan Yardımcısı olan Hüseyin Önal ise, yapılan haksızlığı hiçbir zaman tasvip etmediğini ifade etti.

“Buradaki insanlara yapılan zulmü herkes gördü” diyen Önal, “4 esnafa 20 çevik kuvvetle, 20 zabıtayla gelinmez. İnsanda Allah korkusu olur. Buradaki insanlar, ‘Dükkânlardan çıkmayalım’ demediler. ‘Başkanım bize uygun bir yer verin, oraya taşınalım’ dediler. Biz bu konuda bazı siyasetçilerden destek gördük ama bu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i durdurmaya yetmedi. Ve şu anda yapılan şey Malatya’ya, Malatya insanına kesinlikle zarar veriyor, bu zararın da karşılığını bu seçimde görecekler. Kimse yanlışa doğru diyemez. Eğer yanlışa doğru deniyorsa bunda bir yanlışlık var. Burayı kapatarak hangi sorunu çözdüler, onu da merak ediyorum” söyleminde bulundu.