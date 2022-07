Esnaflar elaman bulamıyor, Z kuşağı iş beğenmiyor

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatyalı Lokantacıların sorunlarını anlatan Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, eleman bulamamaktan yakındı. Keskin, sektörde işi bilen, alttan yetişen eleman olmadığını belirterek, “Z kuşağı tabir edilen gençler çalışmıyorlar, işin özeti budur. Gençlerin elinde telefon, her şeyi sanal bir ortamda görüyorlar. Böyle giderse bir kuşağı kaybettik diyebiliriz” dedi.

İş beğenmeme, rahat iş arama veya oturarak para kazanma isteği, toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Terzisinden berberine, bakkalından kasabına kadar tüm meslek gruplarının kanayan yarası haline gelen işçi bulamama sıkıntısı, lokantalarda da kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Özellikle Z kuşağının bu gibi yerlerde çalışmak istememesi bu problemin daha da devam edeceğini gösterirken, eleman eksikliğinden yakınan ve işçi bulamamaktan şikâyetçi olan Malatya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.

3.nesil lokantacı olduklarını ifade eden Keskin, Oda olarak plan ve projelerinin bulunduğunu söyledi.

“İNŞALLAH BU PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Eleman sıkıntısının diğer meslek gruplarında da bulunduğunu belirten Keskin, “Ambalaj onuşunda sıkıntılarımız vardı. Ancak son zamanlarda artan girdi fiyatlarından dolayı projemizi hayata geçiremedik. İnşallah bu projemizi hayata geçireceğiz. Bu konuda lokantacılar arasında bir fiyat birliği anlaşmamız var. Bunu da hayata geçireceğiz. En büyük sıkıntımız da eleman sıkıntısı oluyor. Çalışacak elaman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Sektörümüzde işi bilen, alttan yetişen eleman bulmakta zorlanıyoruz. Konuyla ilgili olarak Meslek Yüksek Okulu Müdürümüzle görüşmeler yaptık. Devletimiz de bu konuda destek veriyor. Öğrenci alıp yetiştirmek üzere çalıştırdığımızda sigorta primini ödüyorlar. Verdiğimiz maaşın 4’te 3’ünü karşılıyorlar. Dolayısıyla çırak bulamama, eleman yetiştirme konusu tüm meslek gruplarının da problemi haline geldi” diye konuştu.

“GENÇLİKTE SIKINTI VAR”

“İşler yarı yarıya hatta dörtte bire düştüğü için işletmeler de bu konuda sıkıntıya düşüyor. Bu nedenle de çırak yetiştirmeyle ilgili düşüncemizi hayata geçiremiyoruz” diyen Keskin, “Çünkü çocuğu alacaksınız, yetiştireceksiniz, her ne kadar devlet destekli de olsa devletin verdiği para ile çalışılmıyor. Aslında öğrencilerde sıkıntı var. Gençlikte sıkıntı var. Z kuşağı tabir edilen gençler çalışmıyorlar, işin özeti budur. Gençlerin elinde telefon, her şeyi sanal bir ortamda görüyorlar. Böyle giderse bir kuşağı kaybettik diyebiliriz. Hiçbir çocuk yetişmiyor. Evdeki çocuklarda da sıkıntı var. Çocuklarımızın eline telefon verdikten sonra her şey çok farklı oldu. Çok güzel bir şey ama yanlış kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.