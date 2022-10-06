“Esnafımızın sorunlarının çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve beraberindeki Yönetim ve denetim kurulu ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu’na yeniden seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, tebrik ettiler.

Evren, “Birlik başkanımızın TESK Genel Başkanımızın Bendevi Palandöken başkanlığındaki yönetim kuruluna yeniden seçilmesi biz Malatya esnafını son derece memnun etmiştir. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin’in sadece Malatya’da değil, Ankara’da da esnafımızın sesi olacaktır. Hayırlı olsun. Malatya esnaf camiası olarak her zaman biriz, beraberiz, sorunları çözmek için her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.” diye konuştu.

Evren ziyaretin anısına Keskin’e kalem hediye etti.

Keskin, ziyaret için teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile büyük bir genel kurul gerçekleştirdik. Genel kurulumuz çok güzel geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e çok teşekkür ediyorum Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu seçimimizi gerçekleştirdik. Yeniden güven tazeleyen Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonrada esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını çözümü ve rahatlaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Malatya’mıza ve esnafımıza hizmet etmeyi her zaman Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Ziyaret için teşekkür ediyorum, hediye edilen kalem ile İnşallah hayırlı işlere imza atmayı Allah bizlere nasip eder. Biz her zaman biriz, beraberiz. “ dedi. (Bülten)