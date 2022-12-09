“Esnaf ve sanatkârların yabancı ortağı yok”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, herkesi esnaf ve sanatkardan alışveriş yapmaya davet etti.

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Keskin, Tüm halka çağrıları olduğunu belirterek, kesinlikle 3 harfli zincir marketler başta olmak üzere, zincir marketlerin yaptığı zamlara bakarak fiyat arttıran şubeli marketlere, piyasa da denge unsuru olmaktan çıkan belediye marketlerine, resmi tanzim ve kooperatif satış marketlerine mecbur ve muhtaç olmadıklarını söyledi.

“TÜM MARKETLERE GİRMEYİN”

“Gelin, yerli ve milli olan esnafınızdan, sanatkarınızdan alışveriş yapınız” diyen Keskin, “Sadece 1 ay bile zincir marketlere ve onların fiyatlarını takip ederek zam uygulayan diğer tüm marketlere girmeyin. Sadece 1 ay marketlerin kapısından geçmeyin onların ve gıda toptancılarının fiyatları büyük oranda düşüreceğini göreceksiniz. Temel gıdanın her türlüsü bugün esnaf ve sanatkarımızın, mahalle bakkalımızın rafında mevcuttur. Esnaf ve sanatkarın yabancı ortağı yoktur, esnafın yabancı sermayesi hiç olmamıştır. Esnaf ve sanatkarın stok yapacağı ya da yaptığı deposu yoktur. Esnafınızdan alışveriş yapın, paranız Malatya’da kalsın, memleketimiz büyüsün. 3 yıldır pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sattığını tekrar rafına koymaktan dolayı sıkıntı çeken esnaf ve sanatkara bugün tamda halkımızın sahip çıkma ve alışveriş yapma zamanıdır. Tüm halkımızı esnaf ve sanatkardan alışveriş yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“KALDIRIMLAR VİTRİN DEĞİLDİR”

“Her zaman denetime ve kontrole açığız” diyen Keskin, şunları kaydetti:

“Sürekli esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ediyoruz, gördüğümüz eksiklikleri birebir hatırlatıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın her zaman öneri, şikayet ve temennilerine açığız. Esnafımız da mutlaka günün ihtiyaç ve imkanlarına göre müşteri memnuniyetini yerine getirmelidir. Tüm esnafımız kesinlikle fiyat etiketi uygulamasına uymalı. Kaliteden ve hijyenden kesinlikle ödün vermemeli. Esnafımıza sesleniyorum; asgari ücret artışı konuşulurken önüne gelen istediği zammı yapmasın. Esnafımız da marketlerin fiyatlarına bakarak zam yapmamalı ve fahiş fiyatlardan kesinlikle kaçınmalı. Ahilik ilkelerinden kesinlikle ayrılmayalım. Unlu mamuller de tarife dışı özel üretimlerde lütfen fahiş fiyat koymayın. Çarşı esnafımız ve diğer tüm esnaflarımız; vatandaşımızın kaldırımdan geçişini kesinlikle engellememeli. Kaldırımlar vitrin değildir, kaldırımlar tezgah değildir, kaldırımları kapatmak müşterinin gelişini engellemektir. Kaldırımlar, sohbet yapılacak kahvehane de değildir, lütfen vatandaşın ve ailelerin geçişini engellemeyin. Dükkanına müşterinin rahat girip çıkmasını isteyen esnafımız, dükkanın önündeki kaldırımı ve yolu açık ve temiz tutsun. Kamuoyu şunu gönül rahatlığı ile görsün; biz hem esnafımızın hakkını savunuruz, hem de vatandaşımızın hakkını savunuruz. Çünkü biz esnafız, Ahilik kültürü bunun gerektirir.”

(Bülten)