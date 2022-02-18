eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler yakalandı

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Eskişehir’e uyuşturucu madde sokmak isteyen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir’e uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti kapsamında 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 94,93 gram gelen metamfetamin maddesi, 83 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken şüpheli A. Ö. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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