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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

eskişehir’e şehit ateşi düştü
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan’ın Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak’ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu’na teröristlerin gerçekleştirdiği havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu. Şehidin Eskişehir’de yaşayan annesi Günay Tarcan ve babası Hilmi Tarcan’a askeri heyet acı haberi verdi. Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde bulunan şehidin baba ocağının penceresine Türk bayrağı asılırken, evin yan sokağına ise taziye çadırı kurulumuna başlandı. Şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşının gece saatlerinde Eskişehir’e getirileceği ve yarın öğle vakti Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Terhisine 20 gün vardı

Şehit Tarık Tarcan’ın 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

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