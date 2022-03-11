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Anasayfa / Asayiş / Eskişehir’de zabıtadan market denetimleri

Eskişehir’de zabıtadan market denetimleri

eskişehir’de zabıtadan market denetimleri
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Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, BİM market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bölgede bulunan zincir marketlere, vatandaşın alışveriş kalitesinin artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde satılan ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ayrıntılı etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Ürünlerin raflarda bulunmaması halinde depoda olup olmadığı da kontrol edildi. Yapılan denetimlerde girilen marketlerde genel olarak bir problemle karşılaşılmadı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı

Seylap Caddesi üzerindeki BİM market şubesinde satılan toz şekerin etiket fiyatı 46,50 TL iken kasa fiyatı 49,90 TL olarak tespit edildi. Zabıta ekipleri denetiminde ortaya çıkan uyuşmazlık karşısında tutanak tutularak işlem yapıldı. Market çalışanlarından etiketin düzenlenmesi istendi.

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