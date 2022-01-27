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Anasayfa / Asayiş / Eskişehir’de silah ticareti operasyonu

Eskişehir’de silah ticareti operasyonu

eskişehir’de silah ticareti operasyonu
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli adliye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların bulundukları yerde yapılan incelemelerde, 3 ikametin silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edildi. İkametlerde yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız tabanca, silah yapımına hazır vaziyette ucu açık 43 adet tabanca namlusu, 190 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında cezaevi firarisi olan ve hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan bir şahıs da yakalandı.

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