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Anasayfa / Asayiş / Eskişehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

eskişehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Eskişehir’de bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, sürücü ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Kütahya yolu İnönü ilçesi istikametinde meydana geldi. 42 YT 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Saydan (45) hayatını kaybederken, yaralanan Okay G. (46) ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Bozüyük Cumhuriyet Savcılığınca inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden sürücü Mesut Saydam’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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