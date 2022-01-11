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Anasayfa / Asayiş / Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu

eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukatın kuzeni konuştu
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Tuzla’daki bir restoranda eski nişanlısı tarafından öldürülen genç avukat Dilara Yıldız’ın kuzeni Gamzenur Akyel, o gece yaşananları anlattı.

Tuzla’daki bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Genç avukatın otopsi işlemleri sürerken, Adli Tıp Kurumu önündeki beklen Gamzenur Akyel, o gece yaşananları anlattı.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Gamzenur Akyel, “Kuzenimin evine anahtarsız bir şekilde giriyor ve üstün güvenlikli bir sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde kalıyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor. Silah zoruyla kuzenimi tutuyor kendisi astsubaydı. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Sanırım kuzenim onu karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. En sonra orda 4 -5 kurşunla öldürüyor. Melek gibiydi. Kendisi avukattı. İyi bir insandı. Müvekkili bir kadını öldürmüşse o davaya bile bakmıyordu. Çok hassastı çok duyarlıydı bu konularda. O kadar iyi bir insandı. Çok acılıyız. Kendisi hakkında zaten uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen kuzenimin evine girmiş” dedi.

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