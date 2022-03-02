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Anasayfa / Asayiş / Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı

Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı

eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlı tutuklandı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde başkasıyla evlenen eski eşini öldürüp 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen zanlı tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana gelen olayda; daha önce 2 kez evlenip boşandığı Ebubekir Karakurt (39) tarafından sürekli taciz edilen Fatma Çetin (32), boğularak öldürüldükten sonra olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinin zirvesindeki Kefe Yaylasındaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu. Tekstil işçisi Mehmet Çetin’in, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin’i evde bulamayıp evin de dağınık olmasından şüphe duyarak ihbarda bulunması sonucu ortaya çıkan olay sonrası, Fatma Çetin’in eski eşi Ebubekir Karakurt gözaltına aldı.

Suçunu çapraz sorgu sonucu kabul eden zanlı Ebubekir Karakurt, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakurt burada 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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