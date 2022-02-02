eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

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Eskişehir’de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Eskişehir’de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce gördüğü şiddet sebebiyle ayrıldığı eski eşi Gökhan T.’den (34) ölüm tehditleri alıyordu. Geçtiğimiz hafta 6 arkadaşıyla birlikte eski eşi Emel Şimşek’in evini basan ve babasını darp eden Gökhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum’da polis ekipleri suçlulara geçit vermedi
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