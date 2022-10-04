ESKİ BAŞKAN’A SORUŞTURMA

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde imar planı davalık olmuştu. Konuyla ilgili devreye İçişleri Bakanlığı girdi. İmar planında usulsüzlük iddialarıyla Hekimhan eski Belediye Başkanı Sait Özoğlu ve 9 meclis üyesi hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi.

Hekimhan eski Belediye Başkanı Sait Özoğlu ve 9 Meclis üyesinin imar planında usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmıştı. Yapılan başvuru doğrultusunda karar çıktı. İçişleri Bakanlığı Hekimhan eski Belediye Başkanı Sait Özoğlu ve 9 belediye meclis üyesi için soruşturmaya izin verdi. Buna göre Hüseyin Altıkulaç, Mehmet Özhan, Rıza Doğan, Hulisi Deniz, Nihat Özhan, Onat Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Ramazan Kılıç ve Gazi Özel ‘in yargı yolu açıldı.

Hekimhan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen İmar planı, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Avukat Hanifi Kartal, imar planının iptali için dava açmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izin kararı ise şöyle açıkladı: “2012 ve 2013 yıllarında yapılan ilave imar planının yapım aşamasında ilgili kuruluşlardan görüş alınmadığından soruşturmaya izni verilmesine karar verilmiştir”

Bakanlık yaptığı incelemede “17.01.2022 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, plan yapımı aşamasında kurum görüşleri alınmadığı için planlanan alanın gölet’in sulama havzasında kalıp kalmadığı hususunda bir değerlendirme yapılamadığı, planların bölgesel değil kişilerin talepleri doğrultusunda yapılan ilave imar planları olduğundan imar planı yapılan taşınmazların tapularının aynı şahsa ait olmasında İmar Kanunu açısından sakınca oluşturmadığı, meclisce onaylanan kesinleşmiş imar planları esas alınarak ruhsat verilmesinin de mevzuata aykırılık teşkil etmediği” kararına vardı.

Hekimhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 1010 ada 155 parsel, 1010 ada 55 parsel, 1010 ada 168 parsel, 1010 ada 170 parsel, 1010 ada 174 parsel ve 111 ada 11 parsel numaraları üzerinde imar planlarının usulsüz olarak yapıldığı ve imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlenerek rant sağlandığı, kurum görüşleri alınmadığı, bu yerlerin tarım arazisi içerisinde ve Budaklı Mahallesi’nde yapılan gölet’in sulama havzasında kaldığı, tapuların aynı şahsa ait olduğu, imar planının kişiye özel olarak yapıldığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izin kararı ise şöyle açıkladı: “2012 ve 2013 yıllarında yapılan ilave imar planının yapım aşamasında ilgili kuruluşlardan görüş alınmadığından soruşturmaya izni verilmesine karar verilmiştir”