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Eski Başhekim Rektör Danışmanı Oldu

Eski Başhekim Rektör Danışmanı Oldu
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Eski Başhekim Rektör Danışmanı Oldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Recep Bentli’nin danışmanlığına Eski Başhekim Doç. Serdar Deniz getirildi.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla yerine Malatya Sağlık İl eski müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atandı.
MTÜ web sitesinde yayımlanan yönetim listesinde, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Genel Sekreter Neşe Karakaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Rektör Danışmanı olarak da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz yer aldı. (İHA)

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