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Anasayfa / Eğitim / Eski Bakan Malatya’da

Eski Bakan Malatya’da

"Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi çerçevesinde Malatya'ya gelen Anadolu Mektebinin Kurucusu, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, deneyimlerini öğretmen ve öğrencilerle paylaştı.

Eski Bakan Malatya’da
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Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ziyaretinde İl Mili Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve idareciler tarafından karşılanan Prof. Dr. Sami Güçlü, Özdemir ile görüştü.

AW778720 02

Prof. Dr. Sami Güçlü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi koordinesinde hazırlanan “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” tanıtım programında öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

AW778720 03

Güçlü, “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi hakkında bilgiler verdi ve deneyimlerini öğretmen ve öğrencilerle paylaştı.

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