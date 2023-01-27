Eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar etti

Sancaktepe’de site içerisinde bulunan bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile, çocukların babasının cansız bedenleri bulundu. Eşinin evi terk etmesi nedeniyle babanın çocuklarını asarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede yaşandı. İddiaya göre, sitedeki komşuları, Mehmet A. isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet A.’nın iş yerinden meslektaşı olan birini aradı. Mehmet A.’nın meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber Mehmet A.’nın evine geldi. Çilingir yardımıyla evin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, içeride ikisi erkek çocuğu, biri kız çocuğu, bir de Mehmet A. isimli yetişkin erkeğin asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

Mehmet A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor. (İHA)