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Eşini ağır yaralayan koca yakalandı

eşini ağır yaralayan koca yakalandı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, tartıştığı eşini silahla vurarak yaralayan koca, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Şubat’ta Suruç’a bağlı Çanakçı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre F.Ö. isimli şahıs, gece saat 02.00 sıralarında tartıştığı eşi M.Ö.’yü silahla vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, bugün Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde saklandığı yerde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan kadının ise normal servise alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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