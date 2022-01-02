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Anasayfa / Asayiş / Esenyurt’ta gösterge paneli hırsızları yine iş başında

Esenyurt’ta gösterge paneli hırsızları yine iş başında

esenyurt’ta gösterge paneli hırsızları yine iş başında
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Esenyurt’ta park halindeki bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan şahıslar, yaklaşık iki dakikalık sürede 35 bin TL değerindeki gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Camdan cama gerçekleşen o hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Serhat Dursun’un sabah saatlerinde evinin önüne park ettiği aracı, gösterge paneli hırsızlarının hedefi oldu. İlk olarak araç ile etrafı kontrol eden iki şahıs, kimsenin olmadığını anlayınca gözlerine kestirdikleri aracın yanına kendi araçları ile yanaştılar. İlk olarak cama vuran hırsızlar, aracın içerisinde kimsenin olmadığı görünce camı kırarak içeri girdiler. Yaklaşık iki dakikada aracın gösterge panelini söken hırsızlar, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Camdan cama gerçekleşen o hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Camdan cama hırsızlık kameraya yansıdı.

Aracının gösterge panelinin hırsızlar tarafından çalındığını söyleyen Serhat Dursun, “Sabah saatlerinde gösterge panellerimiz çalındı. İki dakikadan kısa bir süre içerisinde hırsızlık yaşandı. Hırsızlığı yapanlar profesyonele benziyordu. Arabaları ile arabama yanaşarak gösterge panelimi çalmışlar. Arabama sıfır yanaşıp camdan cama hırsızlık yapmışlar. Daha önce de belirttiğim gibi ben bu hırsızların profesyonel olduğunu düşünüyorum. Bizi 35 Bin liralık bir zarara uğrattılar. Yetkililerin bir an önce hırsızları yakalamasını istiyorum” dedi.

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