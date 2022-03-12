DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577744฿%-1.33463

Öğle Vakti a 12:42
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Esenyurt’ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı

Esenyurt’ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı

esenyurt’ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Esenyurt’ta, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında bazı ara sokaklar ve yollar buz tuttu. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde üç gündür devam eden karlı hava, bugün gece saatlerinde kendini dona çekti. -4 dereceleri bulan hava nedeniyle ara sokaklar ve caddeler buz tuttu. Ana arterlerde ise tuzlama çalışmalarının işe yaradığı görüldü. Mehterçeşme ve Güzelyurt Mahallelerinde buz tutan yollarda, araç sürücüleri ve bazı yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle yokuş aşağı yollar adeta buz pistine döndü.

Yolların buzlanmasından dolayı yürümekte zorlanan bir vatandaş, “Her yer bu şekilde buzlu, ben de yürüyorum. Arabam yolda kaldı, gitmiyor” dedi. Taksi şoförü Sercan Sansar, “Ben hiç zorlanmıyorum. Küçüklüğümden beri araba kullanıyorum. Zorlananlar acemi ve soğukkanlı değil. Böyle havalarda toplu taşıma kullanmaları daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde kar ve buzla kaplı bir yolda bir aracın kaza yapma anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yatağında dinlediği radyo evini yakıyordu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.