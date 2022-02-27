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Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı
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Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Olayın çatıya gizlice çıkan madde bağımlısı gençlerden kaynakladığı iddia edildi. Metrelerce yükseğe çıkan duman bulutları mahallelide paniğe neden olurken, çatının alev alev yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10.15 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1272. sokakta yaşandı. İddialara göre bir grup madde bağımlısı şahıs, mesken tuttuğu apartmanın çatı katında yangın çıkarttı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekipleri haber verdi. Çatıda çıkan yangınından ötürü duman bulutları metrelerce yükseğe çıkarken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Yangının sebebinin madde bağımlısı gençler olduğunu düşünüyorum”

Yaşanan yangın hakkında konuşan apartman sakini Zeynel Abidin Temel, “Sabah saatlerinde bir baktım çatıdan ses geliyor. Baktığımda ise evimizin çatısı yanıyor. Hemen çocuklarımızı kurtardık ve aşağı indik. O sırada sağ olsun itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdüler. Canımıza bir şey olmadı, sadece eşyalarımız zarar gördü. Yanının sebebi ise aşağıda kapının olmamasını fırsat bilen madde bağımlısı gençler. Apartmanımızın çatısına çıkıyorlar ve orada madde kullanıyorlar. Daha önce birkaç kez uyardık onları. Büyük ihtimalle de yangın onların yüzünden çıktı” dedi.

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