Esenlik’e 10 Milyonluk Bütçe Artırımı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündemin bazı maddeleri karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi. Gündemin 5. Maddesi gereğince Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin şirket sermayesi 41 milyondan 51 milyona çıkarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem de yer alan konular arasında Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin şirket sermaye artırımı, Adıyaman ili Besni ilçesi ile Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir ilişkisi kurarak, yol ve park yapımı ve Tecde İş Merkezi bodrum katındaki sosyal tesissin işletme hakkının Malatya Kültür A.Ş’ye devri konuları görüşüldü.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

Adıyaman ili Besni ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurarak, yol ve park yapımı hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Besni ilçesinin asfalt, yol ve park yapımına destek verecek.

“Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendinde yazılı “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince, Adıyaman ili, Besni ilçesinin, kardeş kent olarak kabul edilmesi ve Besni Belediye Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Besni ilçesinde asfalt yol ve park yapımı vs. iş ve hizmet alanlarında destek için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarında karar ittihazı için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

GÜNDEMİN 5. MADDESİ

“Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin ilgili yazısında ‘Şirketimiz 29.09.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren marketlerimizde bulunan eski nesil yazar kasaların ekonomik ömürleri tamamlandığından, ayrıca e-arşiv fatura sisteminde yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle yeni nesil yazar kasalara geçilmesi gerekmektedir.

Şirket yazar kasalarının, bilgi işlem ve muhasebe programlarının yenilenebilmesi için gerekli olan yazılım maliyetlerinin karşılanması, ayrıca şirkette hizmet amacıyla kiralanan araçların sözleşmelerinin iptal edilerek, yerine şirket bünyesine satın alınan yeni araçların bedellerinin ödenmesi için şirket sermayesini 41.000.000,00 TL’den 51.000.000.00, TL’ye çıkarıp, 10. 000.000,00 TL sermaye artırımı kararı alınmıştır’ denilmektedir.”

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

Tecde İş Merkezi bodrum katındaki sosyal tesissin işletme hakkının Malatya Kültür A.Ş’ye devri devir süresi ve işletme hakkı bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre Tecde İş Merkezi’nin bodrum katındaki Sosyal Tesis alanı 5 yıllığına Malatya Kültür A.ş’ye devredilmesi oy birliğiyle meclisten geçti.

“Malatya Kültür A.Ş’nin ekteki dilekçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5624 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Tecde İş Merkezinin 10 (on) yıl süre ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26.maddesine istinaden şirketlerine işletme hakkının devredilmesini talep etmektedir. Söz konusu Tecde İş Merkezinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26.maddesine istinaden işletme hakkının Malatya Kültür A.Ş’ne devredilip Malatya Kültür A.Ş’ye devredilmesi, devredilmeyeceği, devredilecekse 1 (bir) yıllık muhammen işletme hakkı bedeli ile devredilme süresinin belirlenmesi hakkında.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, 08/10/2021 tarih ve 42080 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Tecde mahallesi, 5624 ada 2 parsel üzerinde bulunan Tecde İş Merkezinin bodrum katında ver alan Sosyal Tesisin işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26’ıncı maddesine istinaden yıllık KDV hariç 5.000,00 TL (Beş bin lira) kira bedeliyle ve kira bedelinin yıllık tüfe (12 aylık ortalama) oranında artırılarak 5 (beş) yıllığına Malatya Kültür A.Ş’ye devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”