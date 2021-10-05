EŞEK DÜŞTÜĞÜ YERDEN…

Atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var:

“Eşek düştüğü yerden bir daha geçmez”

Öyle diyorlar.

Eşeğim olmadığı için bu sözün uygulamasını yapamadık.

Doğru olmasa atalarımız asla bu sözü söylemezlerdi.

Şimdi bu sözü siyasete uygulayalım bakalım sonuç ne çıkacak!

Bir kaç yıl önce Erdoğan hükümetinin hazırladığı bir yasa ile parlamenter sistemden kurtulmak için halkın oylamasına gidildi ve Başkanlık Sistemine geçildi.

Ülkemiz Atatürk ten sonra parlamenter sistem denen o sistemden o kadar çok sıkıntı çekti zorluklar yaşadı ki…

İhtilâller mi dersin…

Askeri darbeler mi dersin…

Askeri muhtıralar mı dersin…

Siyasi kaoslar mı dersin…

Koalisyonlar mı dersin…

Beş altı aylık hükümetler mi dersin…

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki krizler mi dersin…

İşçi grevler mi dersin…

Öğrenci olayları mı dersin…

Başbakan asmalar mı dersin…

Bakanları asma mı dersin…

Ekonomi krizler ve enflasyon canavarı mı dersin…

İhracatın sıfır denecek kadar az ithalatın ise dev gibi olduğu mu dersin…

Turizmin yerlerde sürünmesi mi yoksa“…beş sent’e muhtaç“ olunan yokluklar dönemi mi dersin…

Sayacak o kadar çok sıkıntılar, krizler, siyasi stresler yaşadık ki…

Ne zaman yaşadık bunları?

Hani bugünkü hükümete muhalif olan siyasilerimizin bir kısmının “ille de parlamenter sisteme geri döneceğiz” hevesleri var ya işte onlarında içinde bulundukları siyasi tarihimizin seksen yıllık parlamenter sitem döneminde yaşadık.

Neymiş efendim “güçlendirilmiş parlamenter sistemi” getireceklermiş…

O nasıl olacak?

Demir çelikten yapılmış destekle mi yoksa çimentosu sağlam beton desteklerle mi?

Onun orasını söyleyen yok!

“İlle de“Parlamenter sistem “diyor“ Nuh diyor peygamber demiyorlar”

“Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” demiş atalarımız ve eklemişler “eşek düştüğü yerden bir daha geçmez.

Bu millet parlamenter sistemin ne hayrını gördü ki şimdi geri getirmeye kalkıyorlar, orasını soran yok.