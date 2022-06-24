DOLAR

17,3340$% -0.14

EURO

18,3088% 0.12

STERLİN

21,3166£% 0.02

GRAM ALTIN

1.021,47%0,58

ÇEYREK ALTIN

1.667,00%0,36

BİTCOİN

362331฿%2.5011

Akşam Vakti a 20:01
Malatya PARÇALI BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

18 şüpheliye ait yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 kilo 791 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Malatya ve İstanbul illerinde toplam 18 şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Girilen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 791 gram Metamfetamin maddesi, 562 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 14.25 gram Kubar Esrar maddesi, 2 gram Toz Esrar maddesi, 29 adet Ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. Ayrıca narkotik ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte yapılan diğer çalışmalarda bin 232 adet yeşil reçeteye hap, 503.65 gram metamfetamin maddesi, 45 gram plaka esrar maddesi, 2.33 gram esrar maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklandı. (Haber Merkezi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

SON DAKİKA! Malatya Adliyesi önünde çatışma

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.