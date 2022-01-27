erzurum’da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Erzurum’da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.

Yurt genelinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum’da da etkili oluyor. Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.