erzurum’da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

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Erzurum’da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.
Yurt genelinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum’da da etkili oluyor. Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.
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