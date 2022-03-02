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Erzincan’da okula giden çocuğa köpek saldırdı

erzincan’da okula giden çocuğa köpek saldırdı
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Erzincan’da 17 yaşında ki lise öğrencisi sabah okula gittiği esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Talip Kaban Bulvarı Mimarsinan Mahallesinde okula gitmek üzere yolda yürüyen 17 yaşında ki lise öğrencisi Abdullah Alakuş bir anda köpeğin kendisine saldırdığını gördü. Köpeği korkutmak için ayaklarını kullanan Alakuş girişiminde başaralı oldu ama köpeğin ısırmasından kurtulamadı. Sağ ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince hafif yaralanan çocuk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olan Alakuş gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.

Öte yandan belediye ekipleri saldırgan köpeği bulmak için çalışma başlattı.

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