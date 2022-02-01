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Anasayfa / Asayiş / Erzincan’da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı

Erzincan’da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı

erzincan’da mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Jandarma Komutanlığı personelince kurtarıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Uluyamaç Köyü Karadere mevkiinde hava muhalefeti sebebiyle vatandaşlar mahsur kaldı. Olaya müdahale eden İlçe Özel İdare ekipleri ve jandarma personelinin özverili çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

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