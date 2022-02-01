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Erzincan’da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi

erzincan’da 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi
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Erzincan’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, yolcu otobüsündeki yolcunun çantasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Tercan ilçesi Mercan Yol Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat etmekte olan M.S.S. isimli şahsın eşyalarına uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan arama neticesinde; 2 kilo 848 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.S.S. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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