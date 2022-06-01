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Ertaç Süper Lig ekibiyle anlaştı

Ertaç Süper Lig ekibiyle anlaştı
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Aksoğan Tur
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Ertaç Süper Lig ekibiyle anlaştı

Sözleşmesinin bitmesini beklemeden Yeni Malatyaspor’dan ayrılan kaleci Ertaç Özbir, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bitmeden takımdan ayrılan kaleci Ertaç Özbir’in yeni adresi memleketi Adana oldu. Geçtiğimi sezon Gençlerbirliği’nden sarı kırmızılı ekibe transfer olan 32 yaşındaki file bekçisi Adana Demirspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de 29 maça çıkan Ertaç Özbir kalesinde 44 gol gördü. Yeni Malatyaspor’un 6 sezon boyunca kalesini koruyan Ertaç Özbir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarının da formasını giydi. Özbir, küme düşmesi kesinleştikten sonra sarı kırmızılılarda alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılan oyuncular arasında yer alıyordu.

Aksoğan Tur

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